Масштабное столкновение в Киеве: водителя выбросило на дорогу

На Харьковской площади в Киеве произошло масштабное ДТП с участием сразу 4 авто. Фото - Днепр Час

На Харьковской площади в Киеве произошло масштабное ДТП с участием сразу 4 авто.

Свидетели рассказывают, что виновником аварии стало такси Renault. Оно двигалось со стороны Харьковского шоссе и выехало на круговой перекрёсток, проигнорировав красный знак светофора, сообщают "Чрезвычайные новости".

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Там авто протаранило Audi A3, которая двигалась из Бориспольского шоссе. От удара в правый бок последнее авто отбросило на Audi A6 и Opel.

В результате ДТП водителя Renault выбросило на дорогу. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Киеве во время движения по улице Телиги загорелся троллейбус. Возгорание произошло на крыше транспортного средства. Водитель успел остановить машину и открыть двери, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Пострадавших в результате инцидента нет.