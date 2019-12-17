Масштабное ДТП под Киевом: Land Cruiser "танком" прошелся по автомобилям

На выезде из Киева произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.
Внедорожник Toyota влетел в две машины - сначала в Cherry, затем в Renault, сообщает "Информатор".
После удара сзади Cherry выбросило на встречную полосу движения.
"На Столичном шоссе Land Cruiser танком прошелся по автомобилям: Cherry слетел с дороги, Renault перевернулся", - говорится в сообщении.
Чудом никто не пострадал.
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Виновник ДТП признал свою вину. Он отвлекся от дороги.
На месте происшествия работали правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Черкасской обл. автобус столкнулся с внедорожником, в результате чего пострадали 10 человек.
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