Масштабное ДТП под Киевом: Land Cruiser "танком" прошелся по автомобилям

На выезде из Киева произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.

Внедорожник Toyota влетел в две машины - сначала в Cherry, затем в Renault, сообщает "Информатор".

После удара сзади Cherry выбросило на встречную полосу движения.

Автор: Информатор

"На Столичном шоссе Land Cruiser танком прошелся по автомобилям: Cherry слетел с дороги, Renault перевернулся", - говорится в сообщении.

Автор: Информатор

Чудом никто не пострадал.

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Виновник ДТП признал свою вину. Он отвлекся от дороги.

На месте происшествия работали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Черкасской обл. автобус столкнулся с внедорожником, в результате чего пострадали 10 человек.