Машины смяло на жестянки: погиб 6-летний внук фермера

Фото: lv.npu.gov.ua

На автодороге Киев - Чоп во Львовской области столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla. Удар был такой силы, что обе машины смяло на жестянки. В результате погиб 6-летний мальчик.

Авария произошла 16 августа перекрестке при въезде в город Буск, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"От полученных травм на месте происшествия скончался шестилетний мальчик - пассажир Opel. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, из которых один ребенок в возрасте 5 лет, и 17-летний юноша. Всех доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Погибший мальчик - внук местного фермера Михаила Цюрко, сообщил начальник Бугского отделения полиции Богдан Петелицкий, передает Буское радио.

"Toyota Corolla управлял водитель по фамилии Покотицкий, с ним были двое пассажиров, жители села Гутиско-Турьянское. За рулем Opel Vectra был Володими Цюрко с сыновьями и еще одним пассажиром. Они жители села Вербляны. Opel, двигаясь в направлении Львова, осуществлял поворот в направлении Буска. Водитель Toyota также двигался в сторону Львова. При обгоне на полной скорости влетел к авто с детьми. Оба водителя находятся в тяжелом состоянии", - сообщил Петелицкий.

Окончательную причину столкновения и виновника устанавливают следователи.

В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Skoda остановился на дороге в правой полосе. В этот момент в него на большой скорости влетел фургон марки Opel, который развозит хлеб. От сильного удара в заднюю часть Skoda сильно смяло. Погибла пассажирка легковой машины, которая сидела на заднем сиденье. Кроме того, были госпитализированы водитель Skoda и еще одна его пассажирка,