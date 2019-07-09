Машины перевернулись, люди погибли мгновенно: зерновозы не разминулись на трассе

9 июля возле села Знаменка Великомихайловского района Одесской области столкнулись 2 зерновоза МАН.
В результате аварии от полученных травм водители обоих транспортных средств и пассажир одного из них погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
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Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на полосу встречного движения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись 2 фуры. 30-летний водитель одной из них погиб. Он ехал со Львова.
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