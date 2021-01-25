Машины падали друг на друга: в Карпатах произошло массовое ДТП

В Микуличине с дороги слетели три автомобиля. Фото: kurs.if.ua

В Карпатах три автомобиля съехали в кювет.

Инцидент произошел в с.Микуличин из-за загрязнения дороги грунтом. Об этом сообщает Kurs.

"С интервалом в несколько часов с дороги взлетели авто Mercedes, Fiat и KIA. Первым в ДТП попал Mercedes. Водитель ехал на высокой скорости и не справился с управлением", - говорится в сообщении.

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Водитель и его жена, которые находились в салоне авто, не пострадали. После происшествия они вызвали такси и поехали домой.

"Через 30-40 минут в том же месте в кювет слетело авто Fiat. Водитель также превысил скорость. Еще через несколько часов с дороги съехал автомобиль KIA", - сказано в сообщении.

В Киеве в центре города столкнулись сразу 9 автомобилей. Серьезных повреждений автомобили не претерпели.