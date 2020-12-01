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вторник, 01 декабря 2020 17:10

Машину смяло вдвое: водитель погиб после наезда на электроопору
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В Запорожье произошла смертельная ДТП с участием легковушки.

Водитель не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате аварии машину смяло вдвое, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в электроопору
Фото: zp.npu.gov.ua
Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в электроопору
Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в электроопору
В результате аварии машину смяло вдвое
В результате аварии машину смяло вдвое

"1 декабря около 8:00 в Коммунарское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение об аварии со смертельным исходом. Правоохранители установили, что в 07:50 водитель автомобиля" Daewoo Lanos "1995 года рождения, двигаясь по улице Прибрежная Магистраль, а не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вблизи Мариуполя Донецкой области произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Водитель влетел в бетонную конструкцию остановки. Погибла женщина, которая была в этот момент там.

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