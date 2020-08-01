Машину разорвало пополам: на трассе произошло жуткое ДТП

В результате аварии погибли 4 человека. Фото: Нацполиция

В Запорожской области на трассе Васильевка-Бердянск в жуткой ДТП погибли четыре человека.

Как отмечается, вблизи с. Широкое столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает ГСЧС.

"1 августа в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Широкое Васильевского района на автодороге "Васильевка-Бердянск" водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека. Для деблокации тел погибших от ГСЧС были привлечены 5 человек и 1 ед . техники", - сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции Запорожской области сообщают, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN. Четыре человека, которые находились в легковушке, погибли.

На месте происшествия работало руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших

В Херсонской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажирка одного из авто от полученных травм скончалась на месте.