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воскресенье, 28 июля 2019 09:37

Машину разорвало на куски: показали кадры аварии на трассе
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Под Одессой в лобовом столкновении двух авто 6 человек получили тяжелые травмы
Фото: od.npu.gov.ua
Под Одессой в лобовом столкновении двух авто 6 человек получили тяжелые травмы
Под Одессой в лобовом столкновении двух авто 6 человек получили тяжелые травмы

На трассе Одесса-Рени в лобовом столкновении сошлись микроавтобус Ford и легковушка Opel. Последнюю буквально разорвало на куски. В результате столкновения травмы получили 6 человек, 4 из них - в тяжелом состоянии.

Авария произошла 27 июля в селе Великий Дальник, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, который ехал с одним пассажиром, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там столкнулся с Opel, в салоне которого находились четыре человека. В результате аварии пострадали оба водителя и их пассажиры, больше всего досталось водителю Ford и трем пассажирам Opel. С телесными повреждениями различной степени тяжести все травмированные доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства устанавливают следователи.

В полиции Винницкой сообщили детали смертельной аварии, которая произошла вблизи села Кудлаи Немировского района. 41-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter, житель Теплицкого района, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком Isuzu. В результате аварии погиб 37-летний житель Винницы, который был за рулем грузовика, и 67-летний пассажир Mercedes Sprinter. Водитель микроавтобуса и его 38-летняя пассажирка с травмами доставке в больницу.

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