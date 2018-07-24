Машину "отбросило" на пешеходов: в столице смертельное ДТП

Один человек погиб моментально. Фото: ukranews.com

В Киеве на Дорогожичах произошло ДТП.

В результате аварии пострадало двое пешеходов и один погиб, - пишут "Українські новини".

На перекрестке столкнулись Nissan и Renault. В результате удара машину "отбросило" на пешеходов.

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Один мужчина погиб моментально и 3 человека получили травмы различной тяжести. На месте работают патрульная полиция, несколько экипажей скорой помощи.

В столице на пересечении Лагерной и Жамбыла Жабаева мужчины т.наз. кавказской национальности врезались в машину коммунальщиков.