Машину "отбросило" на пешеходов: в столице смертельное ДТП

В Киеве на Дорогожичах произошло ДТП.
В результате аварии пострадало двое пешеходов и один погиб, - пишут "Українські новини".
На перекрестке столкнулись Nissan и Renault. В результате удара машину "отбросило" на пешеходов.
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Один мужчина погиб моментально и 3 человека получили травмы различной тяжести. На месте работают патрульная полиция, несколько экипажей скорой помощи.
В столице на пересечении Лагерной и Жамбыла Жабаева мужчины т.наз. кавказской национальности врезались в машину коммунальщиков.
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