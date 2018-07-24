В Киеве "кавказцы" протаранили машину аварийщиков

Фото: Александр Гусев

В столице на пересечении Лагерной и Жамбыла Жабаева мужчины т.наз. кавказской национальности врезались в машину коммунальщиков.

ДТП произошло после полуночи 24 июля, передает "Информатор".

"Кавказцы" на "ВАЗ-2107" пытались проскочить на красный сигнал светофора. В этот момент "Жигули" врезались в "Соболь" аварийной службы Шевченковского района. Машины получили серьезные повреждения.

Пассажиры "семерки" пытались устроить драку с коммунальщиками и избежать вызова правоохранителей. Обошлось без пострадавших.

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23 июля в Днепре произошло ДТП с участием грузовика Renault и такси Volkswagen, в котором ехала заместитель городского головы Яника Мерило.