Машинисты переехали женщину и спрятали тело

В Николаевской области грузовой поезд переехал 44-летнюю местную жительницу. Машинист и помощник спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте.
Наезд произошел в районе станции Березнеговатое, пишет LB.ua.
После наезда локомотивная бригада остановилась и перестала выходить на связь. Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что случилось. Работник железной дороги увидел труп женщины. Однако машинисты стали угрожать ему, поэтому он вернулся к себе на рабочее место и выключил телефон. Полицию не вызвал.
Дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты ему сказали, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада покинула станцию.
Диспетчер увидел у путей ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было. Он вызвал полицию, которая по найденному телефону установила личность погибшей.
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После этого на станции "Апостолово" при осмотре на поезде нашли свежие следы крови.
В ходе расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на дорогах, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде, они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте.
У железнодорожного вокзала ст. "Кривой Рог-Главный" в Днепропетровской области найден труп мужчины, перерезаный пополам. По предварительной информации, мужчина пытался перебежать и споткнулся на рельсах.
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