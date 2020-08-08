Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком - есть погибшие

Фото: Национальная полиция

В Коростенского районе Житомирской обл. произошла смертельная ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Авария произошла на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозин. Маршрутный микроавтобус двигался из Киева в пгт Лугины. Столкнулся с фурой МАН с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Погибли водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.

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На месте происшествия работают полицейские. Выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

В Бородянском районе Киевской области авто на пешеходном переходе сбило 12-летнего ребенка. За рулем был 82-летний мужчина, который сразу скрылся с места ДТП.