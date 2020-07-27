Маршрутка влетела в фуру, когда пьяный пассажир вцепился в руль

Фото: facebook.com/vinn.police

26 июля в Севериновке Тростянецкого района Винницкой области микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами врезался в припаркованный грузовик. Пострадали 5 пассажиров маршрутки.

Авария произошла по вине пьяного пассажира, который ухватился за руль, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Микроавтобус сообщением Винница - Бершадь столкнулся с грузовым автомобилем Renault, запаркованном на обочине дороги. Полицейские установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло во время конфликта водителя с нетрезвым пассажиром. По предварительной информации следствия, мужчина требовал осуществить остановку. Когда водитель отказался остановиться, объяснив, что это разрешено только в определенных местах, пассажир ухватился за руль. В результате водитель не справился с управлением микроавтобуса и столкнулся с запаркованным грузовиком", - сказано в сообщении.

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Пострадавшие с разной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы. Среди пострадавших - жители Тростянецкого района в возрасте 51, 17 лет, и Жители Бершади, двое 20-летних и 71-летняя женщины, по словам начальника Тростянецкого отделения полиции Виталия Деркача.

Следователи открыли уголовное производство, в рамках которого будут установлены все обстоятельства и причины аварии. После проведения необходимых следственных действий, в частности, опроса свидетелей происшествия, ряда экспертиз, будет дана правовая оценка действий нетрезвого пассажира. Освидетельствование на месте происшествия показало наличие в его организме 1,7 промилле алкоголя. Водитель маршрутного такси трезвый.

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