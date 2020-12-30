Маршрутка с пассажирами упала в бассейн

Под Николаевом маршрутка попала в ДТП. Фото: Нацполиция

На Николаевщине маршрутка с пассажирами съехала с дороги, сбила ограждение частного дома и упала в бассейн.

В салоне находилось 15 пассажиров. Травмы получили 59-летний мужчина и 61-летняя женщина. Среди пассажиров было трое детей, они не пострадали, сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области.

Инцидент произошел в селе Подлесное. Автобус следовал рейсом Новая Одесса - Сафроновка.

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По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением. Он заявил, что у автобуса отказали тормоза.

Под Полтавой в среду, 30 декабря, в селе Нехвороща в ДТП попал школьный автобус, в котором было девять детей, трое взрослых и водитель. В аварии пострадала 15-летняя девочка и 57-летний мужчина.