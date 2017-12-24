Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась

На Сумщине перевернулась маршрутка. Фото: УНИАН

В Сумской области перевернулся рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter. ДТП произошло в Тростянецком районе близ села Боромля. Автобус следовал по маршруту "Харьков-Кролевец".

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

Следственно-оперативная группа установила, что на трассе "Харьков-Сумы" двигался микроавтобус Ford Transit, а за ним - микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне которого находилось 6 пассажиров. Из-за гололеда Ford закрутило на дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Автобус Mercedes пытался избежать столкновения с попутным транспортным средством и также съехал в кювет, где перевернулся на бок.

Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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Вблизи села Глухов Радомышльского района Житомирской области на заснеженной дороге перевернулась маршрутка с пассажирами. Из-за снегопада водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне были 10 пассажиров.