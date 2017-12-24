Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась

 
Ексклюзивы
1/5
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4095
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 243
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 477
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4150
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 702
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1557
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6363
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2358
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Просмотров: 459
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
9
3
3
3
3
Нетрезвый водитель на иномерке врезался в скорую помощь
Нетрезвый водитель на иномерке врезался в скорую помощь
Церковный волонтер убил жену и малолетних дочерей
Церковный волонтер убил жену и малолетних дочерей
Пешехода отбросило на 20 метров от удара легковушки
Пешехода отбросило на 20 метров от удара легковушки
Пенсионерка сгорела в собственной квартире
Пенсионерка сгорела в собственной квартире
&quot;Его нет на судне&quot;: в Атлантическом океане исчез украинский моряк
"Его нет на судне": в Атлантическом океане исчез украинский моряк
Видео
Все видео
Пьяная чиновница оскорбляла полицейских и бросалась на журналиста
Пьяная чиновница оскорбляла полицейских и бросалась на журналиста
Под дверь полицейской заложили взрывчатку, женщина пострадала
Под дверь полицейской заложили взрывчатку, женщина пострадала
Цыгане устроили массовую драку с киевлянами
Цыгане устроили массовую драку с киевлянами
Полиция штурмовала автосалон, который захватили бандиты
Полиция штурмовала автосалон, который захватили бандиты
Кровавое убийство жениха на Киевщине: наказали 6 медиков
Кровавое убийство жениха на Киевщине: наказали 6 медиков
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 225
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1557
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6363
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 декабря 2017
Просмотров: 1080
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
воскресенье, 24 декабря 2017 21:14

Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась

  Комментировать
Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась
На Сумщине перевернулась маршрутка. Фото: УНИАН

В Сумской области перевернулся рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter. ДТП произошло в Тростянецком районе близ села Боромля. Автобус следовал по маршруту "Харьков-Кролевец".

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

Следственно-оперативная группа установила, что на трассе "Харьков-Сумы" двигался микроавтобус Ford Transit, а за ним - микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне которого находилось 6 пассажиров. Из-за гололеда Ford закрутило на дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Автобус Mercedes пытался избежать столкновения с попутным транспортным средством и также съехал в кювет, где перевернулся на бок.

Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маршрутка с пассажирами перевернулась в кювет

Вблизи села Глухов Радомышльского района Житомирской области на заснеженной дороге перевернулась маршрутка с пассажирами. Из-за снегопада водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне были 10 пассажиров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Впервые Рождество 25 декабря отметили в Риме

Самое читаемое
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
11
 Просмотров: 33439
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
22
 Просмотров: 33044
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 21197
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 18048
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
4
 Просмотров: 15654
Происшествия
Полицейские убили 6-летнего мальчика
Полицейские убили 6-летнего мальчика Просмотров: 126
Смерть в общежитии: Мужчина подорвал жену
Смерть в общежитии: Мужчина подорвал жену Просмотров: 360
Смерть в Карпатах: нашли тело туриста, который самостоятельно пошел в горы
Смерть в Карпатах: нашли тело туриста, который самостоятельно пошел в горы Просмотров: 828
ДТП с Зайцевой: Виновнице аварии могут смягчить наказание
ДТП с Зайцевой: Виновнице аварии могут смягчить наказание Просмотров: 684
В столице столкнулись три автомобиля
В столице столкнулись три автомобиля Просмотров: 288
Больше всего комментируют
34
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
12
Маск показал электрокар, который полетит на Марс
7
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
5
Розыскной циркуляр РФ по Яценюку необоснованный - Интерпол
4
От Буковеля до Аляски: депутаты "раскололись", как проведут новогодние праздники
Голосов: 733
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть