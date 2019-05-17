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пятница, 17 мая 2019 19:52

Маршрутка попала в аварию - есть пострадавшие
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Маршрутка попала в аварию
Фото: 1kr.ua
Маршрутка попала в аварию
Маршрутка попала в аварию
Маршрутка попала в аварию

17 мая на территории Саксаганского района Кривого Рога возле остановки общественного транспорта Юбилейная произошло ДТП с пострадавшими.

Столкнулись маршрутное такси №261 и автомобиль Geely. На момент аварии в салоне маршрутного такси были пассажиры, сообщает 1kr.ua.

Водитель маршрутки ехал на желтый сигнал светофора. Водитель за рулем Geely возвращался в сторону улицы Содружества. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку №261.

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От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. Пострадали два человека. Среди них - пассажир маршрутного такси и водитель Geely. Они в шоковом состоянии.

В столичном микрорайоне Борщаговка сошел с рельсов скоростной трамвай.

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