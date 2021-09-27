Мариупольца осудили за пропаганду войны в соцсети

Злоумышленника приговорили к 3 годам лишения свободы. Фото: pixabay.com

51-летнего мариупольца осудили за пропаганду войны в социальной сети.

С ноября 2018 года по июнь 2020-го мужчина размещал в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию с "Рупора Новороссии". Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Мужчина копировал и распространял контент с призывами к военному конфликту и совершение умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

Приморский районный суд Мариуполя приговорил правонарушителя к трем годам лишения свободы.

В Харьковской оюласти остановили деятельность ботофермы, через которую почти 50 тыс. фейковых аккаунтов распространяли заказные материалы из Российской Федерации. Организатор с большим опытом в сфере телекоммуникаций успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.