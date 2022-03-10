Мариуполь сейчас: украинские бойцы показали страшные кадры из города (18+)

Мариуполь 10-й день находится в осаде русских оккупантов. На подступах к городу продолжаются жесткие бои.
С начала блокады в городе погибли и скончались более 1170 мирных жителей.
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Как Мариуполь выглядит после прихода освободителей из "русского мира" - показали бойцы "Азова", защищающие город.
Сегодня, 10 марта, в 8:00 в Мариуполе российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мирных жителей города.
Это произошло в районе проспекта Строителей, 110. По предварительной информации, есть один погибший.
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