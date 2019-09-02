Маникюр и дорогие часы: на свалке нашли труп женщины

В Лозовой Харьковской области на городской свалке нашли труп женщины. На вид ей около 30 лет.

Ужасную находку утром 2 сентября обнаружил водитель мусоровоза, который выгружал отходы. Из кучи хлама он увидел обнаженные ноги.

Автор: facebook.com/sigmatv/ В Харьковской области на городской свалке нашли труп женщины. На вид - ей лет 30

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Внешне женщина непохожа на бездомную При ней нашли дорогие часы, на руках - сделанный маникюр, сообщает ТРК "Сигма".

Автор: facebook.com/sigmatv/ В Харьковской области на городской свалке нашли труп женщины. На вид - ей лет 30

Личность женщины и обстоятельства ее смерти устанавливают полицейские.

В Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов обнаружили в мусоре расчлененный труп женщины. На жуткую находку - нижнюю часть тела, наткнулись 2 женщины, которые живут с того, что сортируют отходы на свалке и продают находки. Неподалеку в кучах хлама полицейские нашли еще несколько фрагментов тела.