Мангер - заказчик: новые подробности следствия по делу Гандзюк

Конечным заказчиком нападения на Екатерину Гандзюк назвали действующего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Фото: zp.depo.ua

Конечным заказчиком нападения на Екатерину Гандзюк является действующий председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Об этом во время брифинга в Офисе генерального рассказал заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук.

"Тщательный анализ связей основных фигурантов преступления, изучение их встреч и сопоставление показаний позволили установить конечного заказчика преступления. И досудебным расследованием установлено, что это действующий председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Для наказания Гандзюк, по мнению следователей, Мангер обратился к одному из лидеров преступной группировки "Москалов" Алексея Левина, а тот, в свою очередь, к Сергею Торбину. Рассматривались несколько вариантов "наказания" Екатерины Гандзюк, на них были установлены "расценки": поломать женщине конечности стоило $ б,5 тыс., облить кислотой от $2,5 до $3 тыс. Была задействована кислота.

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Сейчас Мангер, а также Алексей Левин, которого экстрадировали из Болгарии, имеют статусы подозреваемых по этому делу - "обоснованно подозреваются в организации по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, повлекшее смерть потерпевшей".

Расследование по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд.