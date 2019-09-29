Мальчик случайно убил товарища

12-летний мальчик застрелил товарища. Фото: Politeka

Сегодня в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, который пришел к нему в гости.

Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Взял оружие в руки. А оно неожиданно выстрелило, рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

15-летний подросток получил ранение в область груди. Скончался на месте.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции решается вопрос о квалификации события.

В Одесской области нашли тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением в голову. Юноша совершил самоубийство. Вероятной причиной смерти стала ссора с девушкой.