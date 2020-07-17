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пятница, 17 июля 2020 22:40

Мальчик погиб под колесами грузовика

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Мальчик погиб под колесами грузовика
В Житомире погиб ребенок. Фото: ТСН

В Житомире молоковоз наехал на 5-летнего мальчика.

Двое детей играли у дороги. Заглядывали в соседский двор через забор. Один из них не удержался и упал на дорогу. На него наехал грузовик. Ребенок погиб на месте, сообщает ТСН.

"Как оказалось, двух мальчиков привлек звук двигателя легкомоторного самолета, который ремонтировали в соседском дворе, и они хотели перелезть забор, чтобы заглянуть туда. Один из них пытался помочь выбраться на ограждение меньшу. Но за того, что ему не хватило сил подтянуться, он прыгнул прямо под задние колеса молоковоза", - говорится в сюжете.

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Родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем грузовика.

За рулем был 23-летний водитель местного предприятия. Он ехал с работы домой.

На Тернопольщине полицейские спасли от самосуда пьяного 37-летнего водителя, который за рулем Volkswagen на большой скорости сбил 8-летнего мальчика. Авария произошла в селе Прошова Тернопольского район 8 июля около 18:50.

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