Майора полиции поймали на взяточничестве

Сотрудники Службы безопасности поймали на взятке руководителя структурного подразделения Нацполиции ФОТО: https://ssu.gov.ua

По подозрению во взяточничестве задержали руководителя структурного подразделения Национальной полиции в Одесской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовала 16 тыс. грн. от жителя одного из райцентров Одесской области. Мужчина был задержан нарядом полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Забрать деньги должен был посредник - бывший работник МВД.

Его задержали на одной из улиц Одессы, когда получил часть взятки.

Впоследствии на рабочем месте задержали и майора полиции.

Продолжается следствие.

В Черновицкой области патрульный полицейский пытался съесть взятку, получивший от водителя.