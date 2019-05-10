Майора полиции поймали на взяточничестве

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1422
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4286
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 972
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2538
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3294
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5634
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1899
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2070
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3312
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
6
8
5
6
6
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
&quot;Сыночек, не надо&quot;: мужчина выбросил мать с балкона
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Видео
Все видео
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3024
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1287
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1395
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3231
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 639
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 14:12

Майора полиции поймали на взяточничестве

  Комментировать
Майора полиции поймали на взяточничестве
Сотрудники Службы безопасности поймали на взятке руководителя структурного подразделения Нацполиции ФОТО: https://ssu.gov.ua

По подозрению во взяточничестве задержали руководителя структурного подразделения Национальной полиции в Одесской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовала 16 тыс. грн. от жителя одного из райцентров Одесской области. Мужчина был задержан нарядом полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оперуполномоченного задержали на взятке

Забрать деньги должен был посредник - бывший работник МВД.

Его задержали на одной из улиц Одессы, когда получил часть взятки.

Впоследствии на рабочем месте задержали и майора полиции.

Продолжается следствие.

В Черновицкой области патрульный полицейский пытался съесть взятку, получивший от водителя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майора полиции поймали на взяточничестве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Изменили условия обучения в старших классах

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 266346
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 175726
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 30874
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 14598
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 14481
Происшествия
Похищение ребенка в Запорожье: дипломаты провели встречу
Похищение ребенка в Запорожье: дипломаты провели встречу Просмотров: 18
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
6
 Просмотров: 4475
Соучредителя телекомпании пытали утюгом
Соучредителя телекомпании пытали утюгом Просмотров: 837
Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
 Просмотров: 6382
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом Просмотров: 639
Больше всего комментируют
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
6
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
Голосов: 98
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua