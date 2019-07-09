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вторник, 09 июля 2019 20:42

Майора полиции поймали на взятке

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Майора полиции поймали на взятке
Полицейский в Винницкой обл. брал взятки. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили в вымогательстве взятки заместителя руководителя одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Майор полиции требовал у руководителя местной коммерческой структуры $ 8 тыс. За деньги чиновник обещал мужчине повлиять на принятие решения о закрытии уголовного производства за растрату имущества.

Полицейского задержали на одной из городских улиц во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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"Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Председатель райгосадминистрации в Сумской разоблачили на взятке размером 65 тыс. грн. Он организовал коррупционную схему.

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