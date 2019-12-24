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вторник, 24 декабря 2019 08:51

Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
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  На Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
Фото: kiev.informator.ua
  На Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
  На Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
  На Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
  На Житомирской трассе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

Ночью 24 декабря в Киеве на проспекте Победы произошло два масштабных ДТП. Пострадали 3 человека, а повреждения получили 4 машины.

Сначала произошла авария с участием автомобиля Hyundai Elantra. Легковушка выехала за пределы проезжей части и начала переворачиваться. Машина летела около 300 метров. Из салона вылетели водитель и девушка-пассажир. Осколки и части Elantra разбросало по обочине и проезжей части, пишет Информатор.

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Увидев аварию, водитель Fiat остановился, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент Chevrolet наехал на аккумулятор, который лежал на дороге, и зацепил Honda, которая врезалась в Fiat. После удара Chevrolet отбросило в отбойник. На пассажирском сиденье была беременная женщина.

23-летнего водителя Hyundai, его 19-летнюю пассажирку и беременную с Chevrolet забрали в больницы. Предварительно, самые серьезные травмы получил мужчина.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

На выезде из Киева произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Внедорожник Toyota влетел в две машины - сначала в Cherry, затем в Renault. После удара сзади Cherry выбросило на встречную полосу движения.

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Дата
24
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