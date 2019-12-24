Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария

Фото: kiev.informator.ua

Ночью 24 декабря в Киеве на проспекте Победы произошло два масштабных ДТП. Пострадали 3 человека, а повреждения получили 4 машины.

Сначала произошла авария с участием автомобиля Hyundai Elantra. Легковушка выехала за пределы проезжей части и начала переворачиваться. Машина летела около 300 метров. Из салона вылетели водитель и девушка-пассажир. Осколки и части Elantra разбросало по обочине и проезжей части, пишет Информатор.

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Увидев аварию, водитель Fiat остановился, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент Chevrolet наехал на аккумулятор, который лежал на дороге, и зацепил Honda, которая врезалась в Fiat. После удара Chevrolet отбросило в отбойник. На пассажирском сиденье была беременная женщина.

23-летнего водителя Hyundai, его 19-летнюю пассажирку и беременную с Chevrolet забрали в больницы. Предварительно, самые серьезные травмы получил мужчина.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

На выезде из Киева произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Внедорожник Toyota влетел в две машины - сначала в Cherry, затем в Renault. После удара сзади Cherry выбросило на встречную полосу движения.