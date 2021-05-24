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понедельник, 24 мая 2021 13:54

Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар

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Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Один пассажир погиб. Еще пятеро и пилот в больнице. Фото: km.dsns.gov.ua

Трагедия с падением воздушного шара в Хмельницкой области произошла во время фестиваля "Кубок Подолья - 2021". Он начался 21 мая.

Было запланировано, что полеты воздушных шаров должны проходить над городом в течение трех дней дважды в день: в 5 утра и 6 вечера. В первый день фестиваля воздушный шар с пассажирами аварийно приземлился в Каменце-Подольском прямо посреди города на проезжую часть - в самом центре на ул. Грушевского. А другой чуть не приземлился на частный дом. Тогда обошлось без пострадавших.

Очевидцы падения аэростата 22 мая рассказали подробности трагедии. Сначала его несло в разные стороны. А потом из корзины по очереди начали вылетать люди. Они кричали и умоляли о помощи. Двое упали на кладбище. Один мужчина ударился о могильную плиту и погиб на месте. Другой покалечился, но смог дойти до дороги и звал на помощь. Еще двух мужчин выбросило уже в селе, рассказала Gazeta.ua жительница села Кульчиевцы Татьяна.

"Так страшно было слушать, как они просили их спасти. Шар понесло дальше по полю через лес. Он цеплялся и выламывал сосны. Затем корзина ударилась о горб и перевернулась. А шар повис на дереве. В корзине была женщина с поломанными ногами. И парень, тоже травмированный", - рассказала Татьяна.

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Из пяти пострадавших в больнице остается четверо. Это 28-летний пилот из Киевщины, 49-летняя жительница Прилук в Черниговской области, 37-летний житель села Смотрич Хмельницкой области и 37-летний мужчина из Хмельницкого. Состояние последнего - самое тяжелое, он до сих пор в реанимации, рассказал директор Каменец-Подольской городской больницы №1 Александр Чернец.

"У пострадавших травмы различной степени тяжести. Их состояние остается стабильным. Мужчину, который находится в реанимации, прооперировали", - говорит Чернец.

Еще одного пострадавшего - 31-летнего жителя Хмельницкого - уже выписали.

Полицейские рассматривают несколько версий, что стало причиной падения воздушного шара.

Трагедия произошла 22 мая, примерно в 20.45 вблизи с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

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Дата
24
мая

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