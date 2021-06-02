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среда, 02 июня 2021 12:19

"Люди добрые, помогите найти сына" - мужчина вышел в аптеку и пропал

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&quot;Люди добрые, помогите найти сына&quot; - мужчина вышел в аптеку и пропал
28-летний Богдан Загорулько с Козятина Винницкой области исчез 27 мая. В тот день пошел в аптеку и домой больше не вернулся. Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области полиция и родные неделю разыскивают 28-летнего Богдана Загорулько с Козятина.

Мужчина пошел в аптеку 27 мая около 11:00. И домой больше не вернулся. Где может быть - родные не знают, рассказала Gazeta.ua мать Неля Загорулько.

"Люди добрые, помогите найти сына. Он работает менеджером на строительной базе. В тот день с работы отпросился, потому что чувствовал себя плохо. Пришел домой. А потом пошел в аптеку. И исчез. Ни о каких планах, намерениях с кем-то встретиться или куда-то поехать ничего не говорил. Не знаем, что и думать. Моя дочь с его фотографией обошла все магазины и кафе в том районе, куда шел. Никто Богданчика не видел. Камер в том районе не так много. Только на одной видно, как он идет домой", - рассказала Неля Загорулько.

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Богдан женат, имеет дочь. Она все время плачет и ждет папу, добавила женщина.

В день исчезновения Богдан был одет в синие джинсы, куртку бордового цвета, серую футболку и черные туфли.

Всех, кто видел мужчину, полиция и родные просят сообщить по телефонам: 063-342-99-02, 093-972-75-03 или 102.

На Ровенщине месяц ищут 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа. Она не вернулась домой в Пасхальную ночь. Последний раз женщину видели односельчане 2 мая около 03:30 - она ​​шла из храма с корзиной после праздничного богослужения. Однако дома так и не появилась.

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Дата
02
июня

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