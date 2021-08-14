Людей зажало в перевернутом авто. Выжили не все

В Наддвирнянском районе Ивано-Франковской области разбился автомобиль с пятью людьми в салоне. Всех зажало. Двое не выжили.

Авария произошла 14 августа в 3:15 на трассе Мукачево-Львов, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: if.dsns.gov.ua В Ивано-Франковской области произошло ДТП, в котором два человека погибли, три - получили травмы

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"Во время ДТП пять человек зажало в автомобиле. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что два человека погибли, трое - травмированы. Спасатели передали искалеченных медикам. И деблокировали тела погибших", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В Одесской области разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился. Авария произошла в селе Заря - там автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонную конструкцию и перевернулся на правый бок. Полицейские ехали из командировки.