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среда, 10 октября 2018 09:09

"Людей разбирали по домам, как горячие пирожки" - рассказали о помощи эвакуированным из-под Ични

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Автор: Анатолий Гаевский
  В Нежине волонтер 64-летняя Тамара Стратилат от 5 утра принимала людей, бежавших от взрывов на военном арсенале под Ичней
В Нежине волонтер 64-летняя Тамара Стратилат от 5 утра принимала людей, бежавших от взрывов на военном арсенале под Ичней

На центральной площади в Нежине на Черниговщине действует один из штабов эвакуации людей из Ични и близлежащих сел, вблизи которых взорвались военные склады с боеприпасами.

"В 17-й школе оборудовали прием временных переселенцев. Но мало, кто там остался. Эвакуированных местных жителей разбирали по домам, как горячие пирожки. Людей встречала от пяти утра. Сначала радовались, что добрались до спокойного места. Потом стали за головы хвататься, что у них там хозяйство осталось, дома открыты. Жаль, аж душа разрывается", - говорит корреспонденту Gazeta.ua волонтер Тамара Стратилат, 64 года.

Возле натянутой посреди площади палатки стоят более 20 пакетов с гуманитарной помощью, которую принесли местные жители.

Автор: Анатолий Гаевский
  Для пострадавших от взрывов под Ичней собрали почти 2 грузовика необходимых вещей и продуктов
Для пострадавших от взрывов под Ичней собрали почти 2 грузовика необходимых вещей и продуктов

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"Это за час собралось. Пакеты с помощью несут весь день - кто теплую одежду, кто продукты. Заказали бус, чтобы все развести по месту назначения. Но вещей оказалось так много, что и двух грузовиков не хватило бы все поместить. Девочка лет четырех с мамой пришла, чтобы свою любимую игрушку отдать - пингвинчика. Человечность наших жителей восхищает", - добавляет Тамара Стратилат.

На 6-м военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв и начался пожар под утро 9 октября. Людей срочно эвакуировали. Дороги закрыли для всех видов транспорта. Для безопасности - ограничили воздушное пространство. В течение дня каждую секунду взрывалось по 2-3 снаряда, вечером интенсивность уменьшилась. Пожар удалось локализовать. Среди основных версий ЧП - работа российской диверсионной группы.

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Дата
10
октября

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