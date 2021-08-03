"Лукашенко - убийца собственного народа". ЕС и США отреагировали на смерть Шишова

Убийство назвали актом международного терроризма. Фото: pixabay.com

В Европейском Союзе отреагировали на смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве.

Международное сообщество призывает украинскую власть провести независимое расследование. Глава МИД Дании Еппе Кофод поражен ужасной смертью лидера Белорусского дома в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Призываю власти Киева разобраться в деле и представить выводы. Недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе!", - отметил он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сказал, что новость его шокировала.

"Мои глубокие соболезнования семье и друзьям. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств его смерти", - написал он в Twitter.

Руководитель МИД Швеции Анн Линде заявила в Twitter, что рассчитывает на надлежащее расследование от Украины. Об этом также заявили в МИД Австрии.

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На смерть Шишова отреагировали депутаты Европарламента. Немецкая депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон считает виновным в трагедии режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Еще один ночной кошмар. Никто не застрахован. Лукашенко - убийца собственного народа. На этот раз и в Украине", - написала она в Twitter.

Актом международного терроризма назвал произошедшее евродепутат Петрас Аустревичюс.

"Убийство белорусского гражданина Виталия Шишова, председателя общественной организации Белорусский дом в Украине - еще один акт международного терроризма режима Лукашенко", - отметил депутат.

Аустревичюс сравнил трагедию с убийством Павла Шеремета в 2016 году. Считает, что за этим тоже стоят спецслужбы Беларуси.

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"Украинская власть расследует этот случай, и мы ожидаем этого, чтобы понять причину смерти", - сообщила представитель Европейской Комиссии Набила Массрали во вторник в Брюсселе, реагируя на соответствующий вопрос журналистов.

В США также выразили надежду, что в Украине проведут полное и тщательное расследование.

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве. Мы выражаем глубокие соболезнования близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом. Надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью, установление причин и обстоятельств", - заявили в посольстве.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа. Шишов переехал в Украину осенью 2020-го. Активист организовывал акции протеста против режима Лукашенко и помогал белорусам, которые также переехали в Украину.