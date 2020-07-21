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вторник, 21 июля 2020 12:56

Луцький захоплювач автобуса має довідку з психлікарні

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Луцький захоплювач автобуса має довідку з психлікарні
Захватчик автобуса в Луцке проходил лечение в психбольнице. Фото: скрин из видео

Человек, который утром 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке, проходил лечение в медучреждении психиатрического профиля.

Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Украины.

"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - говорится, в частности, в сообщении.

Как сообщил на своей официальной сторонке заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко, "лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию и представилось именем Максим Плохой".

Правоохранители нашли в сети интернет за авторством "Максим Плохой" книгу "Философия Преступника", описывающую пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

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Геращенко приводит типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале".

В Луцке на центральной площади, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Также сообщает, что автобус заминирован.

Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина еще в одном людном месте города, которая сдетонирует.

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Дата
21
июля

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