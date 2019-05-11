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суббота, 11 мая 2019 09:38

Лоб в лоб: полицейские разбили встречную иномарку

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Лоб в лоб: полицейские разбили встречную иномарку
informator

11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве случилось лобовое столкновение двух автомобилей. Полицейский Toyota Prius и BMW не поделили дорогу и на полном ходу врезались лоб в лоб.

Пострадали двое патрульных и водитель БМВ, пишет Информатор.

В 00:40 автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение. От удара травмы получили все участники ДТП.

Медики госпитализировали двоих патрульных. Один мужчина получил травмы головы, а у его напарника подозрение на перелом ноги.

Также травмы ног получил и мужчина, который ехал за рулем BMW. Троих участников аварии забрали в больницу. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу, причины столкновения устанавливаются.

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В Киеве на Столичном шоссе автомобиль Mercedes Vito вылетел из дороги и столкнулся с отбойником. Металлическая конструкция пронзила микроавтобус.

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Дата
11
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