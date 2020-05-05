Ливень убил велосипедиста

На Винничине непогода убила велосипедиста. Фото: dsns.gov.ua

В селе Круподеринцы Винницкой области во время ливня большим потоком воды и ила смыло с дороги местного жителя, ехавшего на велосипеде.

По сообщению пресс-службы ГСЧС, спасатели, прибывшие на место происшествия, достали тело погибшего мужчины с илистой обочины и передали сотрудникам Нацполиции.

Из-за ливня в этом населенном пункте было заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществлялся с другой стороны.

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По состоянию на 00:00 5 мая, подразделения ГСЧС в Винницкой области выезжали на ликвидацию последствий непогоды в 3 района области, а именно: в Гайсинский, Бершадский и Погребищенский.

Во второй половине дня 4 мая Киев накрыло ливнем. В отдельных районах выпал обильный град. Дождем за несколько минут затопило улицы и подземные переходы. Больше всего пострадала центральная часть столицы.