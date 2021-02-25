Ликвидировали ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду

СБУ блокировала на Львовщине деятельность ботоферм, которые использовали спецслужбы РФ для распространения пропаганды.
Оперативники установили, что жители области организовали ботоферму. С ее помощью регистрировали учетные записи на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу, сообщает СБУ.
С помощью SIM-карты украинских и российских операторов создавали анонимные аккаунты. Распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации власти.
Преступники также сообщали о минировании объектов инфраструктуры Львовщины.
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Правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования. Изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов SIM-карт.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сообщения в соцсетях критикуют "боты". Соответствующее заявление он распространил в Facebook. По его словам, пользователи зарегистрированы в разных странах, но активно комментируют строительство метро на Троещину и план Covid-вакцинации украинцев.
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