Ликвидировали бордели для иностранных моряков

По данному факту продолжается расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). ФОТО: НАЦПОЛИЦИЯ

В ходе масштабной спецоперации правоохранители разоблачили сутенеров, которые в нескольких квартирах Николаева создали для иностранных клиентов-моряков места разврата.

Более полугода оперативные сотрудники отслеживали преступную деятельность группы, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг на территории областного центра, сообщает полиция Николаевской области.

В состав группировки входили сутенеры, сводники-таксисты, владельцы жилья, так называемые администраторы и проститутки.

Организаторами бизнеса являются женщины, 44, 41 и 66 лет.

Правоохранители установили, что за час услуг проститутки получали от $100, а половину из них отдавали организаторам и таксистам.

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"Во время ряда обысков по месту жительства сутенеров, в арендованных квартирах, в которых девушки принимали клиентов, а также в автомобилях таксистов полицейские изъяли деньги как в отечественной, так и иностранной валюте, среди которых доллары США, евро, валюта Сингапура, Малайзии и Филиппин", - рассказал начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Николаевщины Дмитрий Кот.

Трех женщин и 63-летнего таксиста, которые наладили функционирование борделей, правоохранители задержали. На проституток полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса об административных правонарушениях.

Сутенерам грозит от 4-х до 7-ми лет лишения свободы.

В Сумах правоохранители ликвидировали бордель, который местный житель организовал в своем 2-этажном доме.