Лидера Белорусского дома в Украине нашли в петле

Гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова, который исчез в Киеве, нашли повешенным. Фото: Telegram/БДУ

Гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня, 3 августа. Тело обнаружили в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.

Мобильный телефон и личные вещи были при нем. Их изъяли с места происшествия, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Будут ​​проверять все версии. В том числе версию убийства, замаскированную под суицид. Полную картину событий установят ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорят полицейские.

И просят всех, кто знал Виталия Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное. Обращаться по тел. 0(98)734 06 46, 0(97) 963 44 74 или 102.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Организация, которую возглавляет Шишов, оказывает помощь белорусам, которые бежали в Украину, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.