Лежали в квартире больше недели: подробности убийства двух мужчин

В Черноморске в квартире нашли тела двух мужчин. Фото - 20 минут

Трупы мужчин, которые нашли в квартире в Черноморске Одесской области, пролежали там не менее 8 суток. Таковы предварительные выводы судмедэксперта.

Тело 34-летнего гостя квартиры нашли на полу. Его задушили электрическим удлинителем, который был подключен к линии электроэнергии.

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Рядом с ним обнаружили тело 45-летнего владельца квартиры. Предварительно, без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Все обстоятельства смерти мужчин устанавливают следователи.

Тела мужчин нашли в квартире на ул. Мира, 43 в Черноморске 11 августа. Полицию вызвали соседи, которые услышали в подъезде трупный запах.