Лежал в луже крови: в хостеле нашли мертвого мужчину

В Киеве в хостеле нашли мертвого мужчину. Фото: Delo.ua

В Киеве в хостеле нашли труп мужчины.

Инцидент произошел в Дарницком районе города на улице Зрошувальной. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, жители хостела заметили лужу крови, которая растекалась из-под закрытых изнутри дверей общего туалета. Один из постояльцев выломал двери. На полу лежало тело мужчины 1983 года рождения с разбитой головой. В то же время следов насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружили.

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Обстоятельства инцидента выясняются.

В городе Новый Буг Николаевской нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили в заброшенном участке железной дороги.