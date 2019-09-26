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четверг, 26 сентября 2019 19:19

Лежал в луже крови: в хостеле нашли мертвого мужчину

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Лежал в луже крови: в хостеле нашли мертвого мужчину
В Киеве в хостеле нашли мертвого мужчину. Фото: Delo.ua

В Киеве в хостеле нашли труп мужчины.

Инцидент произошел в Дарницком районе города на улице Зрошувальной. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, жители хостела заметили лужу крови, которая растекалась из-под закрытых изнутри дверей общего туалета. Один из постояльцев выломал двери. На полу лежало тело мужчины 1983 года рождения с разбитой головой. В то же время следов насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружили.

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Обстоятельства инцидента выясняются.

В городе Новый Буг Николаевской нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили в заброшенном участке железной дороги.

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