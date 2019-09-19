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четверг, 19 сентября 2019 08:43

Lexus смяло и откинуло в отбойник: кадры двойного ДТП на столичном мосту
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На Дарницком мосту в Киеве произошла двойная ДТП. Там Lexus догнал BMW. А потом у них влетел Hyundai. Трое пострадавших
Фото: kiev.informator.ua
На Дарницком мосту в Киеве произошла двойная ДТП. Там Lexus догнал BMW. А потом у них влетел Hyundai. Трое пострадавших
На Дарницком мосту в Киеве произошла двойная ДТП. Там Lexus догнал BMW. А потом у них влетел Hyundai. Трое пострадавших
На Дарницком мосту в Киеве произошла двойная ДТП. Там Lexus догнал BMW. А потом у них влетел Hyundai. Трое пострадавших
На Дарницком мосту в Киеве произошла двойная ДТП. Там Lexus догнал BMW. А потом у них влетел Hyundai. Трое пострадавших

Вечером 18 сентября на Дарницком мосту в Киеве произошла двойная ДТП. Там Lexus догнал BMW. Пока обе машины ожидали оформления аварии - в них влетел Hyundai.

От удара Lexus смяло и откинуло в отбойник. Три человека попали в больницу, сообщает Информатор.

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Водитель BMW сообщил, что около 21:00 он двигался по мосту в сторону левого берега и в него въехала девушка на Lexus. Тогда никто не пострадал и оба водителя оформляли аварию с патрульными, как вдруг полном ходу Lexus протаранил Hyundai. Удар был такой силы, что автомобиль остался без багажника.

В момент столкновения девушка-водитель Lexus сидела в салоне. Она получила травмы и была госпитализирована врачами в ближайшую больницу. Также пострадали водитель и пассажир Hyundai.

В Николаевской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух автоТoyota Corolla. Погибла две женщины.

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19
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