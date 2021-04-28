Летели семь метров: оборвался лифт с полицейскими и понятыми

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В Одессе в одном из многоэтажных домов на ул. Маршала Говорова оборвался лифт с восемью пассажирами. Инцидент произошел около 8:00 сегодня, 28 апреля.

Все они были доставлены в больницу для обследования, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Установлено обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и освободили 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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В лифте находились полицейские, которые прибыли для проведения следственных действий, и понятые. Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии, пишет "Думская".

Следователи открыли уголовное производство.

В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт. В результате трагедии погиб 52-летний грузчик торгового центра.