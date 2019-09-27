Летел на бешеной скорости: показали видео смертельной аварии с участием полицейского

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В Броварах нетрезвый милиционер на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина. Ее муж и еще один местный получили травмы.

Жуткое видео показали в Государственном бюро расследований. На нем видно, как авто летит на бешеной скорости и становится неуправляемым.

"Еще одна смертельное ДТП с участием полицейского. Пьяный работник полиции охраны на большой скорости просто "снес" трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта", - говорит руководитель ГБР Роман Труба.

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Полицейского уже задержали, он понесет наказание. Труба также отметил, что правоохранители в Украине должны быть примером для подражания, а не творить беззаконие да еще и в нетрезвом состоянии.

Известно, что за рулем Opel на иностранной регистрации был полицейский-водитель взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области. Проверка на содержание алкоголя обнаружила у него 1,7 промилле, что почти в 9 раз превышает норму.

Весь руководящий состав полиции охраны Киевской области был отстранен от выполнения служебных обязанностей. Следователи открыли уголовное производство.

Авария произошла вечером 26 сентября. Пьяный полицейский влетел в остановку, на которой стояли супруги и еще один мужчина. От удара женщина погибла на месте. Ее муж с травмами в больнице. Супруги шли на день рождения к куме, когда на них налетело авто.