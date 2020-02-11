"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО

Автор: facebook.com/mykola.voroshnov В Киеве неизвестные избили ветерана АТО 34-летнего Николая Ворошнова

В Киеве на Березняках неизвестные избили ветерана АТО 34-летнего Николая Ворошнова.

Драка произошла в результате конфликта на дороге перед выездом на Дарницкий мост, рассказал пострадавший в Facebook.

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"Я ехал по главной, а оно выскакивало справа из-под знака. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня, авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия. Остановилось еще одно авто, кажется Х5, там еще двое. И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Тулили меня целым стадом. хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать "с носка", - написал ветеран АТО.

Во время инцидента он получил рассечение губы, а также нападавшие сломали ему зуб. В полицию мужчина не обращался, поскольку не верит в наше правосудие.

В селе Швейка Монастырского района Тернопольской области жестоко избили молотком по голове ветерана АТО.