Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный "ВАЗ"

Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Новое Мажарово на Харьковщине произошла смертельная авария. Там грузовик "МАН" протаранил "ВАЗ".

29-летний водитель последней погиб. Его трое пассажиров и сам водитель грузовика попали в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На 126 км автодороги "Харьков-Красноград-Перещепино" грузовой автомобиль "МАН", который двигался в направлении города Красноград, столкнулся с припаркованным на обочине легковым автомобилем "ВАЗ". В результате погиб 29-летний водитель легковушки. Его 22-летнюю жену и 8-месячного сына доставили в больницу города Новомосковск Днепропетровской области. Еще один 51-летний пассажир легковушки и 35-летний водитель грузовика были доставлены для обследования в Красноградскую больницу", - рассказали в полиции.

Следователем открыто уголовное производство. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

В Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли два человека. Авария произошла на трассе Мукачево-Львов.