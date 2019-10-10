Легковушку раздавило между двумя грузовиками: первые фото ДТП

9 октября вблизи поселка Вишневец Збаражского района на Тернопольщине не разминулись два грузовика и Audi.

Легковушку зажало и раздавило между грузовозами. Погибших нет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине легковушка Audi раздавило между двумя грузовиками

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"30-летний водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, и совершая обгон, застрял между двумя грузовиками марки DAF. В результате такого маневра иномарка перевернулась на бок. Ее пассажирку, жительницу Ровно, госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua Пассажирку легковушки госпитализировали в больницу

Причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

В Обухове Киевской области "Запорожец" выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Легковушку буквально раздавило. Трое пассажиров легковушки погибли.