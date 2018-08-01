Легковушку при обгоне расплющило о грузовик

На 201 км трассы Мариуполь-Волноваха столкнулись легковушка Renault и грузовик "ГАЗ". В результате удара пострадала семья из Луганщины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"Во время осмотра места происшествия предварительно было установлено, что автомобиль Renault осуществлял движение на опережение, но не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с грузовиком "ГАЗ". В результате аварии пострадали родители и их 8-летний ребенок. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу города Волноваха", - рассказали правоохранители.

Автор: police.dn.ua На 201 км трассы Мариуполь-Волноваха столкнулись легковушка Renault и грузовик «ГАЗ»

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Автор: police.dn.ua На 201 км трассы Мариуполь-Волноваха столкнулись легковушка Renault и грузовик «ГАЗ»

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