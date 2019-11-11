Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей

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В Здвижевке Бородянского района Киевской области в смертельном столкновении сошлись 2 легковушки. Авария произошла 10 ноября в 16.15.

Погибли 4 человека, среди них - двое 12-летних детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Еще 4 человека пострадали, их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются полицейские.

В Лесной Слободке Бердичевского района Житомирской области КамАЗ раздавил "Запорожец". В результате столкновения погибли три человека - 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - 45-летняя женщина и ребенок, 14 лет. Еще одну 19-летнюю пассажирку с травмами доставили в Бердичевскую райбольницу.