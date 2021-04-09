 
Ексклюзивы
1/5
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 594
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1728
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1773
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 531
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 657
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 900
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1845
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
4
3
14
4
Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте
Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте
Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения
Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Депутат угрозами &quot;выбивал&quot; взятку у столичного нотариуса
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
Видео
Все видео
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 504
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 387
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 513
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 13:05

Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения
4

  Комментировать

Вблизи Ужгорода на Закарпатье легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. Погибли 2 мужчин
Фото: zk.npu.gov.ua
Вблизи Ужгорода на Закарпатье легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. Погибли 2 мужчин
Вблизи Ужгорода на Закарпатье легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. Погибли 2 мужчин
Вблизи Ужгорода на Закарпатье легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. Погибли 2 мужчин

Между селами Холмок и Рузаевка в Закарпатской области легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. В итоге - 2 погибших.

Авария произошла 8 апреля около 17:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП

"На отрезке дороги, где ведутся ремонтные работы, 44-летний водитель Volvo не справился с управлением и столкнулся со спецтранспортом службы ремонта дорог. В результате полученных травм водитель легковушки погиб на месте аварии. А 32-летнего пассажира госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он впоследствии скончался", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства смертельного столкновения выясняются.

В Благовещенском pайоне на Кировоградщине водитель Sеат Leon врезался в машину дорожной службы. Травмировал 3-х-пассажиров, а сам погиб. Авария произошла на доpоге Киев-Одесса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 5 Просмотров: 30979
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 21790
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 17083
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 14166
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7083
Происшествия
Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте
Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте
6
 Просмотров: 180
Почти 5 лет поисков: пропавшего киевлянина заметили возле метро
Почти 5 лет поисков: пропавшего киевлянина заметили возле метро Просмотров: 225
МВД штурмует базу охранной фирмы Медведчука "Шторм" на Трухановом острове
МВД штурмует базу охранной фирмы Медведчука "Шторм" на Трухановом острове Просмотров: 747
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
3
 Просмотров: 297
В России расстреляли Land Cruiser ексчиновника времен Януковича
В России расстреляли Land Cruiser ексчиновника времен Януковича Просмотров: 585
Больше всего комментируют
5
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Если жена председателя СБУ имеет российский паспорт - это угроза нацбезопасности - секретарь СНБО
1
Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
Голосов: 404
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть