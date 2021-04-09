Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения

Фото: zk.npu.gov.ua

Между селами Холмок и Рузаевка в Закарпатской области легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. В итоге - 2 погибших.

Авария произошла 8 апреля около 17:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП

"На отрезке дороги, где ведутся ремонтные работы, 44-летний водитель Volvo не справился с управлением и столкнулся со спецтранспортом службы ремонта дорог. В результате полученных травм водитель легковушки погиб на месте аварии. А 32-летнего пассажира госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он впоследствии скончался", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства смертельного столкновения выясняются.

В Благовещенском pайоне на Кировоградщине водитель Sеат Leon врезался в машину дорожной службы. Травмировал 3-х-пассажиров, а сам погиб. Авария произошла на доpоге Киев-Одесса.