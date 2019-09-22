Легковушка влетела в маршрутку: произошла серьезная авария

В Киеве на Окружной дороге легковушка протаранила маршрутку. Фото: Информатор

В Киеве на Окружной дороге автомобиль BMW влетел в маршрутку Mercedes Sprinter.

Аварии произошла утром 22 сентября, пострадал водитель легковушки. Об этом сообщает Информатор.

"По словам водителя Mercedes, он двигался по Окружной дороге в сторону Теремков. Мужчина за рулем BMW "догнал" микроавтобус и врезался в заднюю левую часть автомобиля правым боком. Удар был такой силы, что Sprinter отбросило на несколько метров вперед, а BMW раскрутило на проезжей части и выбросило на обочину", - говорится в сообщении.

В маршрутке находилось 6-8 человек, никто из них не получил травм. В то же время водителя BMW пришлось госпитализировать.

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Автомобили получили серьезные повреждения: в BMW полностью смят весь правый бок, в Sprinter разорвана левая задняя сторона.





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