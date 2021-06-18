Легковушка влетела в летнюю террасу кафе. Есть пострадавшие

В Сумах автомобиль въехал в летнюю площадку кафе. Три человека травмированы. Фото: facebook.com/sumypolice

В Сумах автомобиль въехал в летнюю площадку кафе. Три человека травмированы.

Припаркованная легковушка стояла в нескольких метрах от кафе, говорят очевидцы. Вдруг перескочила через бордюр и протаранила столик, за которым сидели четыре человека.

"Стол оказался под машиной. Из-под авто доставали стул, женщина успела отскочить. Если бы не успела - неизвестно что было бы", - вспоминает очевидец Наталья Воскобойникова, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В жуткой аварии с грузовиком погибли три человека

Одну женщину подмяло под авто - она ​​получила ушибы рук и живота. Ее госпитализировали. Еще одну женщину и мужчину медики осмотрели и после оказания помощи отпустили домой.

Полицейские говорят, 55-летний водитель был трезв. Как он пояснил, машина стояла с включенной передачей. Когда ее завел, то авто резко двинулось на людей.

На Бессарабке в центре Киева водитель Volkswagen ночью влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. По меньшей мере один человек пострадал.