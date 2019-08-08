Легковушка влетела под автобус: много травмированных

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на ул. Гвардейцев Широнинцев "ВАЗ-21103" влетел под автобус "ЗАЗ І-VAN". 5 человек получили травмы.

Авария произошла 7 августа в 21:45, сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21103" превысил скорость и столкнулся с автобусом "ЗАЗ I-VAN", который ехал впереди. В результате аварии травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров в возрасте от 23 до 27 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи трех мужчин отпустили домой, а водителя автомобиля и 27-летнего пассажира врачи госпитализировали", - сказано в сообщении.

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Обстоятельства ДТП устанавливают следователи. Открыто уголовное производство. Виновнику грозит 3 года ограничения свободы с лишением водительских прав.

В городе Люботин Харьковской области "ВАЗ-2112" влетел под грузовик Renault. Авария произошла на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". В результате погибли 3 человека. Это 56-летний водитель легковушки и двое пассажиров, 22-летний мужчина и его жена, 21 год.